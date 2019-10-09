Mbappe, Fransa kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa'da Kylian Mbappe sıkıntısı yaşanıyor.
SAKATLIĞI GEÇMEDİ
Federasyondan yapılan açıklamada, sakatlığını tam atlatamayan Mbappe'nin aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kylian Mbappe, 11 Ekim'deki İzlanda, 14 Ekim'deki Türkiye maçlarında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Didier Deschamps, 20 yaşındaki yıldız oyuncunun yerine Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea'yı davet etti. Son dünya şampiyonu Fransa'da geçtiğimiz günlerde kaleci Hugo Lloris de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı