Mbappe, Fransa kadrosundan çıkarıldı

NBA'in en uzun oyuncusu Fall: Tanrı beni kutsamış

1 Avcı'dan Ljajic'e özel hayat uyarısı Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, form grafiğini beğenmediği Adem Ljajic'ten özel hayatına dikkat etmesini istedi.

2 Fikret Orman aday olmayacağını açıkladı Basın toplantısı düzenleyen Fikret Orman, 20 Ekim'deki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

3 Bastos yeşil sahalara veda etti Roma, Lyon, Schalke 04 gibi takımların da formalarını giyen Michel Bastos, futbolu bıraktı.

4 Oğluna Falcao ismini veren taraftar Bir Galatasaray taraftarı, yeni doğan çocuğunun adını Falcao Rüzgar koydu. Daha önce de Fenerbahçeli bir baba, oğluna Engincan Alex ismini vermişti.

5 Ersun Yanal'dan Rami'ye: F.Bahçe'ye yakışan şeyler yap Ersun Yanal, milli arada İngiltere'ye giden ve iki kadınla eğlenirken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Adil Rami'yi, özel hayatına dikkat etmesi konusunda uyardı.

6 Galatasaray, Ali Koç'un şirketiyle sözleşmeyi feshediyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Türk Telekom Stadı'nda yemek hizmeti veren şirketle yollarını ayırma kararı aldı. Cimbom, sözleşme fesih bedeli olarak 2.9 milyon TL ödeyecek.

7 Telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çeken görevli Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında oynanan maçta bir stadyum görevlisi, telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çekti.

8 G.Saray, Şükrü Hanedar'ı acı gününde yalnız bırakmadı Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.

9 Yücel İldiz ile yollar ayrıldı Son olarak BTCTürk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'in görevine son verildi.