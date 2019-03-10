Mbappe: Hedefim Devler Ligi, PSG'de kalıyorum

Paris Saint-Germain ile harika bir sezon geçiren ve Avrupa'da bu sezonun en golcü 2. ismi olan Kylian Mbappe, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan PSG'den ayrılacağı iddiaları hakkında Fransız basınına konuşan Mbappe, ''Bir çok insanın ayrılacağım hakkında şüpheleri var. Ben hala PSG'nin projesine inanıyorum. Gelecek sezon da kesin olarak burada olacağımı söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki yıldız, ''Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizin ardından geceleri uyuyamıyorum. Çok zor bir durum. Çok çalıştık ama sonunda büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.'' dedi.