Mbappe: Liverpool bu sezon bir makine gibiydi

Geçtiğimiz aylarda adı Liverpool'la anılan yıldız oyuncu Kylian Mbappe de İngiliz ekibin bu performansına kayıtsız kalamadı ve Mirror'a yaptığı açıklamada Jürgen Klopp'un takımına övgü dolu sözler söyledi.

Mbappe, "Bu sezon Liverpool bir makine gibiydi. Kazanmayı çok kolay bir şeymiş gibi gösterdiler ama bu hiç de kolay değil. Harika bir teknik direktörle birlikte sıkı çalışmanın ödülünü alıyorlar." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 30 gol kaydetti ve 13 asist yaptı.