Mbappe: Liverpool makine gibi bir takım

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Kylian Mbappe, BBC Sport'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"SÜREKLİ KAZANIYORLAR"

"Liverpool'un şu anda yaptığı şey inanılmaz. Makina gibi bir takımlar, bu sezon 1 maç bile kaybetmediler. İzlediğinizde her şey çok kolay gibi geliyor ama aslında öyle değil. Gerçekten odaklanmış durumdalar. 3 günde 1 maç yapıyorlar ve sürekli kazanmaya devam ediyorlar.

"LİVERPOOL ÇOK İYİ BİR TAKIM VE HARİKA MENAJERLERİ VAR"

Şu anda problem herkesin onları izlemesi ve onlara karşı ne yapacağını düşünmesi. Şimdi herkese tekrardan ne kadar güçlü olduklarını göstermenin zamanı ama onlar çok iyi bir takım ve harika bir menajerleri var."





Herkes Real Madrid transferi ile ilgili konuşuyor. Gençken ben de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmıştım ama artık bir profesyonelim ve bunu konuşmanın zamanı şimdi değil. Ocak ayındayız yani sezonun en çok para harcanan aylarından biri bu konuyla alakalı bir şey dersem herkes bunu konuşmaya başlayacak ve bu da PSG için iyi olmayacak.

"GELECEĞİMİ KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Ben PSG'nin futbolcusuyum ve yüzde 100 olarak buradayım. Bu sezon kupalar kazanmak için kulübüme yardımcı olmak istiyorum yani geleceğimi konuşmak için doğru bir zaman değil.





"ÇOK YETENEKLİYİM AMA SÜPERSTAR DEĞİLİM"

PSG'nin bana kariyerimde çok yardımcı olduğunu düşünüyorum buraya geldiğimde sadece 18 yaşındaydım. Evet çok yetenekliyim ama bir süperstar da değildim. Şu anda ise bir süperstarım. Bunu için PSG'ye ve Fransa milli takımına teşekkür ederim.

Hedeflerim arasında bu sene PSG ile Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var. Fransa'yla da Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat oyunlarını kazanmak istiyorum. Şu an için bunları yapmak çok zor gözüküyor ama bu rüyayı da gerçeğe dönüştüreceğim."