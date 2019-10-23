Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Brugge'u deplasmanda 5-0 yenerken; Kylian Mbappe karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı.

GOL SAYISINI 15'E ÇIKARDI

Fransız ekibinin sezon başı transferi Mauro Icardi, Belçika ekibi karşısında takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında oyuna giren Kylian Mbappe, 61. dakikada gol perdesini açtı. 79 ve 83. dakikalarda da rakip ağları havalandıran Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Bu sayıya 20 yaş 306 günde ulaşan Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Bu alandaki bir önceki rekor, 21 yaş 288 gün ile Lionel Messi'ye aitti.