Mbappe: Neymar benden büyük bir yıldız

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında deplasmanda Guingamp'ı 3-1 mağlup eden PSG'de Kylian Mbappe karşılaşma sonrası takım arkadaşı Neymar hakkında konuştu.

KARİYERİM DAHA YENİ BAŞLIYOR

Fransız golcü, kariyerinin yeni başladığını ve gerek PSG, gerekse Fransa Milli Takımı ile yapacağı çok şeyin olduğunu ifade ederken, "Guingamp'ı yendik, kutladık ve bitti. Benim kariyerim daha yeni başlıyor, PSG'de ve Fransa Milli Takımı'nda çok yüksek hedeflerim var. Benim boş zamanım yok" dedi.

NEYMAR BENDEN BÜYÜK BİR YILDIZ

Mbappe, konuşmasının devamında Brezilyalı süperstar Neymar'ın kendisinden daha büyük bir yıldız olduğunu dile getirirken, "Neymar benden daha büyük bir yıldız. Barcelona'da güzel işler yaptı. Gol attı ve bana asist de yaptı, ona teşekkür ederim. Ben de kazanmak için elimden geleni yapıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.