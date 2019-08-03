Mbappe: Neymar PSG'de kalmak istiyor

İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Neymar sakatlığı sonrası takımının Çin'de gerçekleştirdiği antremana katıldı.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar takımının Çin kampındaki antremanındaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Leandro Paredes ile girdiği ikili mücadeleden sonra kahkahalara boğulan yıldız isim takım arkadaşlarıyla da sık sık şakalaştı.

"ONA HAYRANLIK DUYUYORUM"

PSG’nin diğer yıldızı Kylian Mbappe ise Neymar'ın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Fransız yıldız, "Onun ayrılmasını istemiyorum. O da burada kalmak istiyor. Kendisiyle bu konu hakkında konuştum. Aramızda dürüstlüğe ve saygıya dayanan çok iyi bir ilişki var. Ona hayranlık duyuyorum" dedi. Takımının hazırlık kampına geç katılan Brezilyalı yıldızın ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmıştı.

Paris Saint Germain'e 2 yıl önce 222 milyon dolar karşılığında transfer olan Neymar geçen sezon 28 maçta 23 gol 13 asistlik performans sergilemişti.