Mbappe ve Tuchel maç esnasında tartıştı

PSG'nin Montpellier karşısında 5-0 kazandığı maçta oyundan alınan Kylian Mbappe ile teknik direktör Thomas Tuchel arasında yaşanan gerginlik tüm dünyada gündem oldu.

Olay ise şöyle gerçekleşti: Mbappe'nin oyundan alınma kararını şaşkınlıkla karşılaşması ve ardından kenara geldiğinde Tuchel ile sözlü diyaloğa girip yedek kulübesine oturmak istemesi üzerine gerginlik büyüdü.

Tuchel Mbappe'ye bir şeyler anlatmak istemesine rağmen Mbappe'nin sinirli hali gözden kaçmadı. İkilinin bir süre birbirlerine hararetli şekilde bir şeyler anlatmak istediği görüldü.

TUCHEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Thomas Tuchel, takımda kararları veren kişinin kendisi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör benim. Kimin oyuna girip kimin çıkacağına biri karar verecekse o kişi benim. Kylian Mbappe çok zeki bir oyuncu ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Her futbolcu gibi o da oyundan çıkmaktan hoşlanmıyor. Tabii ortaya çıkanlar hoş görüntüler değildi ancak her takım bu tarz durumlarla karşılaşabiliyor."