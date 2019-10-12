Fransa'da Kante sakatlandı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Büyük oranda grubu lider olarak tamamlayacak takımın belirleneceği kritik karşılaşma öncesi, ev sahibi ekibin iki futbolcusundan kötü haber geldi.
Horozlar'da Mbappe'nin ardından Kante de sakatlandı.
İzlanda maçı öncesi kas ağrısı yaşayan ve kadrodan çıkarılan tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye karşı forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Kante, A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiği maçta da sakatlığı nedeniyle oynayamıştı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN FRANSA MAÇI 11'İ
Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, dev karşılaşmada Hakan, Mahmut ve Kaan'ı yedeğe çekmeyi planladığı öğrenildi.
Muhtemel 11'imiz: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Emre, Ozan, İrfan, Yusuf, Cenk, Burak