Mbappe'nin hedefi Real Madrid

Kylian Mbappe'nin menajeri Yvan Lee Mee, İspanyol Marca gazetesine açıklamalar yaptı.

Normal şartlarda Mbappe'nin yazın imzayı atabileceğini belirten Yvan Lee Mee, ''Mbappe, Real Madrid'de oynamak istiyor. Normal şartlarda yazın imzayı atmasını düşünebilirdiniz. Ancak şu anda koronavirüs nedeniyle kimse 300 milyon euro veremez. Kylian idolü Zidane ile dünyanın en iyi 9 numarası olmak istiyor." dedi.

ZİDANE DA ONU İSTİYOR

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 21 yaşındaki forveti, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istediğini daha önce açıklamıştı.

PSG ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mbappe'ye, yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.