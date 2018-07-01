Mbappe'nin performansı dünya basınında

2018 Dünya Kupası'nın en güzel maçlarından birine sahne olan karşılaşmada Messi'li Arjantin, 19 yaşındaki Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Fransa'ya 4-3 yenildi, turnuvaya veda etti. Maç sonu Mbappe'nin Messi'yi sarılarak teselli ettiği anlarda çekilen fotoğraf ise dünya basınında bir devrin kapanıp, diğerinin açılması şeklinde yorumlandı.

2018 Dünya Kupası zorlu maçlara sahne oluyor. Sürprizlerin yaşandığı finallerde, Messi ile Ronaldo evine döndü.

Dünya Kupası klasikleri arasına giren nefes kesici Fransa-Arjantin maçının sonlarında Messi'nin Kylian Mbappe ile sarılması, "futbolun en büyüğü unvanının birinden diğerine geçişi" şeklinde manşetlere yansıdı. Kazan Arena'yı dolduran taraftarlar, özel bir maça tanıklık ettiklerini bilerek maçtan ayrıldılar. Bir futbolcu ise özellikle dikkatleri üzerinde topladı.

FRANSA'YI ZAFERE TAŞIYABİLİR

Zaferi manşetlerine taşıyan Fransız basını, "Henüz 19 yaşındaki Mbappe, kendi yarı sahasından taşıdığı topu rakip ceza sahası içerisine kadar taşıyıp bir penaltı yaptırırken; Didier Deschamps'ın ekibi adına kaydettiği 2 golle de Fransa'yı çeyrek finale taşıdı" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın bu performansıyla Rusya'da ikinci Dünya Kupası zaferini yaşayabileceğinin sinyallerini verdiğini aktaran gazete, gündemdeki Mbappe'nin ise bu yolda başrol oynayabileceğini yazdı.

MESSİ İÇİN YOLUN SONU

Dünya basınında manşetlere yansıyan bir başka ayrıntı ise Messi'nin milli takım kariyerinin sonuna geldiği. Messi yolun sonuna gelirken, Mbappe henüz yolun başında ve dünya futbolunda Messi'nin yerini gelecekte alacak isim olarak öne çıkıyor.

5 Altın Top ödüllü Messi, Fransa karşılaşmasının ardından başka bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Kulüpler bazındaki başarılarına karşın Milli Takım ile büyük bir turnuva başarısına hasret kalan Messi, maçtan sonra arkasına bakmadı. Mbappe ise yanına gelerek futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Arjantinliyi teselli etmeye çalıştı. 2016'da Milli Takımı bıraktığını açıklayan Messi'nin Milli Takım geleceği yine soru işareti.