Mbappe'nin sözleşmesindeki uçuk rakamlar

Ortaya çıkardığı futboldaki yolsuzluk haberleriyle bir kez daha gündeme gelen Football Leaks, yine gündem oluşturacak bir haber yayımladı.

MBAPPE PSG'DEN SERVET TALEP ETTİ

Football Leaks'in ortaya çıkardığı ve Der Spiegel'in yayınladığı belgelere göre Kylian Mbappe, son anda Real Madrid yerine PSG'ye tranfer oldu ve Fransız kulübünden adeta bir servet talep etti.

50 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarken genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti. Ayrıca Fransız futbolcu, kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin euro maaş ödenmesini istedi.

BALLON D'OR'U ALIRSA NEYMAR'I GEÇECEK

Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'ın maaşı, yine Football Leaks'in sızdırdığı bilgilere göre 36.8 milyon euro olarak biliniyor. Buna göre yıllık 10 milyon euro kazanan Mbappe, Ballon d'Or'u alması halinde maaşına 30 milyon euro zam alacak.

50 SAAT JET KULLANMA HAKKI

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.