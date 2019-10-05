Mbaye Diagne: Club Brugge'e Şampiyonlar Ligi için gittim

Galatasaray'dan Belçika Ligi temcilcisi Club Brugge'e kiralanan ve transferin son gününde Anderlecht'ten vazgeçen Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, bu tercihi hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMA HAYALİM TERCİHİMDE ETKİLİ OLDU"

Belçika'da konuşan Mbaye Diagne açıklamasında, "Gerçekten Belçika'nın bir başka büyük takımına da imza atabilirdim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da kararımda belirleyici etken oldu" sözlerine yer verdi.

27 yaşındaki Senegalli forvet Mbaye Diagne, Club Brugge'de şu ana kadar 4 maçta şans buldu. Ligde 4 dakika sahne aldığı Cercle Brugge maçında gol atamayan Diagne, son yarım saatte oynadığı Mechelen deplasmanında ise iki gol birden atmıştı.

Club Brugge'ü Şampiyonlar Ligi için seçen Diagne, Galatasaray ile oynadıkları maçta son 18 dakika oynamıştı. Real Madrid karşılaşmasında ise şans bulamadı.