Mbaye Diagne derbiyi bekliyor

Mbaye Diagne'nin gözü Fenerbahçe derbisinde...

Kasımpaşa forması giyerken, ilk yarının 14. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe ağlarına 2 gol birden gönderen Senegalli futbolcu, bu performansı tekrarlamaya kararlı.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen, ancak penaltı golleri dışında henüz bekleneni veremeyen 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

ARTIK SABIRSIZLANIYORUM

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Artık derbi için sabırsızlanıyorum" diye yazan Diagne, Kadıköy'deki maçta Galatasaray'ın en kritik oyuncusu olacak.

Bu arada tecrübeli futbolcu, idmanlardaki mücadelesi ve isteğiyle de derbi öncesi hocası Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor.