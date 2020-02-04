Mbaye Diagne, Galatasaray tesislerinde

Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

1 Hakemden Neymar'a ilginç uyarı Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

2 Cizrespor ligden çekildi Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

3 Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sürekli hakeme itirazlardan bulunan Caner Erkin'e sakin olması yönünde uyarılarda bulundu.

4 Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

5 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru Göztepe maçında kural hatası yapıldığını düşünen Beşiktaş yönetimi, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, yaptıkları müracaatta hükmen galip sayılmaları gerektiğini belirtti.

6 Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

7 Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticiler, Sörloth'u beğendi.

8 Ersun Yanal'ın şampiyonluk hesabı Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı görüşmede sezon sonu 70 puana ulaştıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi.

9 Rıza Çalımbay: Şampiyon olacağız demedim Son haftalarda çöküşe geçen lider Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.