Sezon başında Falcao ve Andone transferi sonrasında kadroda kendine yer bulamayarak Belçika'nın yolunu tutan Mbaye Diagne, Club Brugge takımında umduğunu bulamayarak sezon ortasında kadro dışı kalmıştı.
1 aydır ülkesi Senegal'de çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki golcü oyuncu, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Forya Metin Oktay Tesislerinde aldı.
Mbaye Diagne Galatasaray tesislerinde- İZLE
SEZONUN GERİ KALANINI TESİSLERDE GEÇİREBİLİR
Galatasaray'ı yakından takip eden Metin Karabaş'ın aktardığı bilgilere göre, Club Brugge takımında idman sahalarına alınmayan Diagne'nin sezonun geri kalanında bireysel veya takım halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışabileceği öğrenildi.