Ensonhaber.com'a dön

Mbaye Diagne, ilginç paylaşımlarına devam ediyor

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübe dönebileceğinin sinyallerini verdi.

| Haber Merkezi
Mbaye Diagne, ilginç paylaşımlarına devam ediyor
Yorum Yap

Galatasaraylı Mbaye Diagne sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor...

BRUGGE'DA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI 

Sezon başında Belçika Lig'i ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan Diagne, burada gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Brugge'da istenmeyen adam haline gelen Senegalli golcü, en son yaptığı paylaşımda Kayserispor forması giyerek "Bu adam ne yapmaya çalışıyor" şeklinde yorumlara neden olmuştu.

OCAKTA DÖNEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başından bu yana gol yollarında çektiği sıkıntıya çare olmak isteyen Diagne, yaptığı son paylaşımla ocakta geri dönebileceğinin sinyalini verdi. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM