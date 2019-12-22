Mbaye Diagne, ilginç paylaşımlarına devam ediyor

Galatasaraylı Mbaye Diagne sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor...

BRUGGE'DA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Sezon başında Belçika Lig'i ekiplerinden Club Brugge'a kiralanan Diagne, burada gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Brugge'da istenmeyen adam haline gelen Senegalli golcü, en son yaptığı paylaşımda Kayserispor forması giyerek "Bu adam ne yapmaya çalışıyor" şeklinde yorumlara neden olmuştu.

OCAKTA DÖNEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başından bu yana gol yollarında çektiği sıkıntıya çare olmak isteyen Diagne, yaptığı son paylaşımla ocakta geri dönebileceğinin sinyalini verdi.