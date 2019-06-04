Mbaye Diagne: Penaltı ya da değil, çok gol attım

Bu sezon rakip filelere yolladığı 30 golün 12'si penaltıdan atan Senegalli golcü, açıklamalarda bulundu.

Diagne, "Benim tek amacım gol atmak. "Çok penaltı attı" diye eleştirilmem umrumda değil. Bir golcü için en önemli olan şey gol atmak ve takımına yardımcı olmaktır. Penaltı ya da değil, fark etmez, tek gerçek var, bençok gol attım" diyerek kendini savundu.

"ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

İyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Geçirdiğim sezon nedeniyle çok mutluyum, performansımdan memnunum. Avrupa'nın en çok gol atan Afrikalı oyuncusu olmak sadece çok çalışmanın bir sonucu. Bu başarımı Senegal halkına adıyorum, beni daha da ileriye gitme yönünde motive ediyorlar" dedi.