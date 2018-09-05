Mbaye Diagne, Ronaldo ve Messi'yle yarışıyor

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Geçen hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 23 golle Lionel Messi'nin zirvede bulunduğu alanda Arjantinli'yi 22 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 18 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

Diagne, geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından kadroya dahil edilmişti. Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.