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Mbaye Diagne sakatlandı

Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne de milli maçta sakatlandı. Galatasaray, Süper Lig mücadelesinde forvetsiz kalabilir.

Mbaye Diagne sakatlandı
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Yunanistan milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne, Senegal ile çıktığı maçta sakatlandı.

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Diagne, karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Diagne'nin sakatlandığı pozisyon - VİDEO

FORVETSİZ KALABİLİR

Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne'nin de sakatlanmasıyla birlikte Galatasaray, milli arada forvetsiz kalma riski ile karşı karşıya kaldı.

Diagne'nin sağlık durumu hakkında ise henüz Senegal'den ve Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi.

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