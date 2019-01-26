Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

GERÇEK HESABI

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

Öte yandan Galatasaray'da transferden sorumlu yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmeleri için Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitmedi ve İstanbul'da kaldı.

Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne