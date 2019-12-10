Mbaye Diagne'den Kayserispor formalı paylaşım

Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Diagne, yeni takımı Club Brugge'da da oynadığı futboldan çok yaptıklarıyla gündeme geliyor.

BRUGGE'DA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Tecrübeli golcü, Belçika ekibinin PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldiği maçta yaşanan penaltı krizi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşanan bu olayın üstüne Club Brugge'da bir türlü isteneni veremeyen oyuncu için Belçika defteri sezon sonunda kapanacak gibi görünüyor.

KAYSERİSPOR FORMASIYLA VİDEO ÇEKTİ

Senegalli oyuncu ise kariyeriyle ilgili yaşanan bu gelişmeleri pek de umursamayarak, sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalarına devam ettiğini gösteren bir video paylaştı.

Diagne'nin paylaştığı videoda üzerinde Kayserispor forması olması takipçileri tarafından "bu adam ne yapıyor böyle" şeklinde yorumlara neden oldu.

Mbaye Diagne, Kayserispor formasıyla çalışıyor- İZLE