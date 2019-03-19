Mbaye Diagne'ye devre arası özel program

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, lige verilen 3 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek için şimdiden harekete geçti.

Takımına 3 günlük izin verse de, tecrübeli teknik adam Nisan ayının ilk haftasına kadar olan süreyi bir devre arası kampı gibi organize etti.

Deneyimli teknik adamın ilk olarak takıma adapte etmek istediği ise 10 milyon euroya transfer edilen Mbaye Diagne.

DİAGNE TAKIM ARKADAŞLARIYLA ARAYI KAPATACAK

Terim, sarı kırmızılı takımı özel yüklemeler ve fiziksel güçlendirme çalışmaları ile ligin final haftalarına hazırlayacak.

Ayrıca ara transfer döneminin son gününde Galatasaray'a gelen ve sarı kırmızılı takımla devre arası kampı geçiremeyen Diagne, arayı kapatacak.

ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK

Senegal Milli Takımına davet edilen ve 23 Mart'ta oynanacak Madagaskar maçından sonra takıma katılacak olan Mbaye Diagne'ye ise özel program uygulanacak.

Diagne'nin, fiziksel olarak sarı kırmızılı takım düzeyine gelmesi adına ekstra çalışmalar ile daha iyi hale gelmesi hedeflenecek.