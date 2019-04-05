Mbaye Diagne'ye sosyal medya uyarısı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya 10 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sahadaki performansından çok sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir türlü taraftarın isteğini karşılayamayan Diagne, sosyal medya paylaşımlarıyla da iyice tepki topluyor. Fatih Terim'in isteği üzerine yönetim, bu duruma el atma kararı aldı.

KULÜPTEN UYARI GELDİ

Evkur Yeni Malatya maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Senegalli futbolcunun önceki gün sosyal medya hesabından kendisine yapılan olumsuz yorumlara "Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var ama birçok insanın ağzı kapanacak" şeklinde sert bir yanıt vermesi tepki toplarken, kulüp profesyonellerinden de uyarı geldi.

"PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ET"

Sosyal medyayı kullanmayı çok seven 27 yaşındaki futbolcudan paylaşımlarına dikkat etmesi istendi.

Yönetim Diagne'nin, özellikle taraftara yönelik hakarete varan saçma yorumlar yapmasını yasakladı.

Sarı-kırmızılı formayla 2'si penaltıdan 3 gol kaydeden Diagne, Süper Lig gol krallığı sıralamasında toplam 23 golle zirvede yer alıyor.