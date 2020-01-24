Mbia Vuhan'dan ayrıldı

11 milyonluk Vuhan kentinin dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken, karantina uygulaması başlatılan şehirden yayılan görüntüler insanların dehşetini daha da artırıyor.

BOKS ELEMELERİ KENTTEN ALINDI

Bir anda kaldırıma yığılarak yaşamını yitiren insanların görüntüsü şok etkisi yaratırken, kentteki her şey gibi spor faaliyetleri de durmuş durumda... Vuhan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olimpiyat boks elemeleri ve kadınlar futbol elemeleri bu kentten alındı.

MBİA KAÇTI

Çin futbol liginde yeni sezon yaklaşırken, süper ligde mücadele eden Vuhan Zall takımının durumunun ne olacağı da büyük merak konusu. Bazı futbolcuların başka takımlara gidebilecekleri belirtilirken, takımdan ilk ayrılan ise eski Trabzonsporlu Stephaine Mbia oldu.

Shanghai Shenhua’ya transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun transferi Çin ekibi tarafından resmen açıklandı. Bordo-mavililerden ayrıldıktan sonra dört yıl önce Hebei Fortune’ün yolunu tutan Kamerunlu orta saha oyuncusu, ardından Vuhan Zall’ın yolunu tutmuştu. Deneyimli futbolcu 24 maçta formasını giydiği Wuhan’dan ayrılarak kendisini daha güvenli hissedeceği, bir liman kenti olan Şangay kentinin yolunu tuttu.

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TALİSCA HALA ÇİN'DE

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen eski Beşiktaşlı Talisca ise hala Çin'de bulunuyor. Korku içinde gelişmeleri takip eden Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.