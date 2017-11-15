McCollum oynadı Anadolu Efes kazandı

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreği 19-19 sona erdi. İkinci çeyrekte sazı eline alan Anadolu Ees, özellikle McCollum’un çabasıyla ilk yarıyı 47-35 önde tamamladı.

EFES'TEN 20 SAYI FARK

3. çeyrekte Maccabi Fox Tel Aviv, üst üste sayılar bulmasına karşın Anadolu Efes rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve son çeyreğe 67-61 önde girdi. Son çeyrekte rakibini 11 sayıda tutan temsilcimiz rakip potada da 25 sayı buldu ve karşılaşmadan da 20 sayı farkla 92-72 galip ayrıldı.

İlk beş haftayı galibiyetsiz geçen ve geçen hafta Barcelona Lassa’yı yenmeyi başaran Anadolu Efes, böylece üst üste 2. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 3. Kez salondan yenik ayrıldı. Anadolu Efes’te Errick McCollum, kaydettiği 31 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.