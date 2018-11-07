McCollum'dan Milwaukee potasına 40 sayı

NBA’de gecenin maçı Portland Trail Blazers'la Milwaukee Bucks arasında oynandı. Portland, üçüncü çeyreğin sonlarında Jusuf Nurkic ve Cj McCollum'un sayılarıyla farkı açmaya başladı.
Yakaladığı farkı maç sonuna kadar koruyan Portland, sahadan 118- 103 galip ayrıldı. 40 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan CJ McColum, Donte Divicenzo'ya yaptığı hareketle geceye damga vurdu.
Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 9 ribaund, 6 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, 24 dakika süre aldığı karşılaşmada 5 sayı, 9 ribaundla oynadı. Gecenin bir diğer maçında Charlotte Hornets, Atlanta Hawks'ı konuk etti.
İlk çeyrekte Miles Bridges'in köşeden gelerek Dewayne Dedmon'rn üzerinden yaptığı smaç dikkat çekti. Üçüncü çeyrekte maça ağırlığını koyan Kemba Walker, Charlotte'rn 113-102'lik galibiyetinde önemli rol oynadr. Walker, 29 sayı, 7 asist, 3 top çalmayla yıldızlaştı. Atlanta'da çaylak Trae Young, 19 sayı, 10 asistle double double yaptı.