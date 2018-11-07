McCollum'dan Milwaukee potasına 40 sayı

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Adriano ve Gökhan, Genk maçında yok Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Genk'le oynayacağı kritik maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre yer almadı.

2 Rodrigues'in büyük düşüşü Garry Rodrigues, Galatasaray'dan zam aldıktan sonra adeta dökülüyor. Deneyimli oyuncu performans olarak geçen sezonun çok uzağında.

3 Şenol Güneş'ten Karius'a: Kafanın içinde ne var Henüz beklentileri karşılayamayan Karius ile bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Bir sorunun varsa birlikte çözelim ya da kendin hallet" dedi.

4 Schalke'nin hocası: Derbiyi çok iyi analiz ettik Temsilcimiz G.Saray'ı 2-0 yenen Schalke 04'te teknik direktör Tedesco, maç öncesi yaptıkları video analizlerin işe yaradığını söyledi.

5 Beşiktaş, Babel ve Adriano ile uzatacak Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Adriano, yeni kontrat imzalamak için hazır olduklarını yönetime iletti.

6 Muslera'nın yaptığı büyük hatalar Fenerbahçe derbisinde Isla'yı düşürerek penaltıya sebep olan Muslera, dün akşam oynanan Schalke maçında da büyük bir hatanın altına imza attı.

7 Fatih Terim: TFF'nin yaptığı zevk meselesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendildikleri Schalke maçı sonrası TFF ve Fırat Aydınus'u sert sözlerle eleştirdi.

8 Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor Galatasaray teknik direktörü, olaylı derbi maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali koç'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

9 Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen ve Dünya ikincisi olarak ülkeye geri dönen Ampute Milli Takımı, Atatürk Havalimanı'nda sevinçle karşılandı.