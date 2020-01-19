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McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

Donald Cerrone'u 40 saniyede yere seren Conor McGregor, en hızlı ikinci nakavtını gerçekleştirdi.

| Haber Merkezi
McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti
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Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov'dan yediği dayak sonrası dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 15 aylık aranın ardından ringlere döndü.

UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.

McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti - İZLE

Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı.

EN HIZLI 2. NAKAVTI

Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti.

Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı.

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