McGregor: Ronaldo'dan daha çok kazanmak istiyorum

Geçtiğimiz aylarda ünlü boksör Floyd Mayweather ile maça çıkan ve ününe ün katan Conor McGregor, Forbes dergisinin düzenlediği en zengin sporcular listesinde bir numara olmak istediğini açıkladı.

1 MİLYAR DOLARIN HAYALİNİ KURUYORUM

Para ve şöhretten kötü etkilenmediğini belirten UFC şampiyonu, ''Açıkçası bir milyar doların hayalini kuruyorum. Bu yolda uğraşıyorum'' dedi.

RONALDO'YU GEÇMEK İSTİYOR

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geçmek istediğini söyleyen Conor McGregor, ''Geçen sene Ronaldo bu listenin başındaydı. Ben ise 34 milyon Dolar ile 24. sıradaydım. Eğer böyle giderse Mayweather birinci olacak. Ben ise Cristiano Ronaldo'yu geçerek ikinci olabilirim. Hedefim en çok kazanan sporcu olmak'' sözlerini kullandı.