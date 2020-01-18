McGregor UFC'ye geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından, dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor 15 ay aradan sonra yeniden UFC’de dövüşüyor. Conor McGregor'ın Las Vegas T Mobile Arena’da gerçekleştirilecek UFC 246’daki rakibi Donald Cerrone olacak.

İrlandalı McGregor’un MMA kariyerinde 24 galibiyet 4 mağlubiyeti, rakibi Donald Cerrone ise 36 galibiyeti bulunuyor. Dünyanın en popüler sporcuları arasında yer alan Conor McGregor, dövüş sporları dünyasında ise tartışmasız dünyanın en çok tanınan isimlerinden biri.

McGregor, maçlar öncesinde yaptığı özgüven dolu konuşmaları, rakiplerine yönelik kışkırtıcı tavrıyla her karşılaşmayı adeta bir şova dönüştürüyor. UFC tarihinin en uzun süreli şampiyonlarından Jose Aldo’nun 10 yıllık yenilmezliğine son vermeden önce, "Onu ilk raundda indireceğim göreceksiniz" diyen McGregor, yenilmez şampiyonu sadece 13 saniyede nakavt etmişti.