M.City bu hafta da tek golle kazandı

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Ersun Yanal: Eleştirilecek çok yönümüz var Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2'lik Ç.Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "3 puanı aldığımız için çok mutluyuz ama oyunumuzda eleştirilecek çok yön var." dedi.

2 Fenerbahçe'nin lehine verilen tartışmalı penaltı kararı Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışmalara neden oldu. IFAB'a göre hakemin kararı doğru.

3 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında olay çıktı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından polise taş atan bazı taraftarlara TOMA ile müdahale edildi.

4 Şenol Güneş: Yukarıya oynayacağız Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardıdan yaptığı açıklamada "Biz yukarıyı kovalayacağız. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonlukta geçer." dedi.

5 Fenerbahçe evinde Ç.Rizespor'u yendi Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

6 Beşiktaş, Kayseri'de kazanamadı Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geri düştü, 1 puanı ise Caner Erkin'in son dakika golüyle kurtardı.

7 Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

8 Galatasaray Tarkan ve Taylan'ın peşinde Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan G.Saray yönetimi, Kasımpaşalı Tarkan ile Erzurumsporlu Taylan'ı listesine aldı.

9 Fenerbahçe'den Sinan ve Gökhan atağı Fenerbahçe yönetimi, G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş ile Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'yi gündemine aldı.