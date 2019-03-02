M.City bu hafta da tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta maçında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Konuk ekip Manchester City'de İlkay Gündoğan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ligde son 10 haftada 9. galibiyetini alan Manchester City, Premier Lig'de son 10 haftada 9. galibiyetini aldı.
71 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği olan 69 puanlı Liverpool'un önüne geçti. Bournemouth 34 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Borunemouth, Huddersfield Town'a konuk olacak. Manchester City, Watford'u ağırlayacak.