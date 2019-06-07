M.City Cancelo için kesenin ağzını açıyor

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City, geçtiğimiz yıl Valencia'dan Juventus'a transfer olan Portekizli sağ bek Cancelo'yu 50 milyon Euro karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

Football Italia'da yer alan habere göre City, performansından memnun kalmadığı Brezilyalı sağ bek Danilo'yu takımdan göndererek, Juventus ile başarılı bir sezonu geride bırakan Cancelo'yu renklerine katmayı düşünüyor.

City ile anlaşmak üzere olan Juventus'un Cancelo'nun alternatifi olarak Tottenham'dan Kieran Trippier ve Napoli'den Elseid Hysaj ile ilgilendiği ifade ediliyor. Premier Lig'i Liverpool'un bir puan önünde 98 puanla şampiyon olarak tamamlayan Manchester City'nin Cancelo transferinden sonuç alamadığı halde 21 yaşındaki sağ bek Aaron Wan-Bissaka ile anlaşmak üzere kulübü Crystal Palace ile temasa geçmesi bekleniyor.

Kariyerinde Benfica, Inter, Valencia gibi kulüplerin formasını giyen Joao Cancelo, bu sezon Juventus ile Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı