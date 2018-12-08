M.City ilk yenilgisini Chelsea karşısında aldı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER KANTE VE LUİZ'DEN ASİSTLER HAZARD'DAN

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada N'Golo Kante ve 78. dakikada David Luiz attı. Her iki golün asistini Eden Hazard yaptı.

M.CİTY İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Manchester City, bu sezon Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı ve 41 puanda kalarak zirveyi Liverpool'a teslim etti. Chelsea ise puanını 34'e çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Maurizio Sarri, Pep Guardiola'ya karşı kariyerinde ilk galibiyetini de elde etti.

Manchester City, Hofffenheim ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra sahasında Everton'ı ağırlayacak. Chelsea, Mol Vidi ile hafta içi oynadıktan sonra Brighton deplasmanına gidecek.