M.City kazanmasını bildi

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Schalke'ye konuk oldu. Manchester City, Agüero, Sane ve Sterling'in golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Schalke'nin 2 golünü ise penaltıdan Nabil Bentaleb kaydetti.

İLK GOL SCHALKE'DEN

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Premier Lig temsilcisi oldu. Savunmanın hatasından faydalanan David Silva, penaltı noktasında bomboş durumda olan Aguero ile topu buluşturdu. Arjantinli golcü düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Schalke karşılaşmanın 36. dakikasında beraberlik şansı yakaladı. Otomendi, ceza sahasında topa elle müdahale etti ve VAR uyarısının ardından Alman temsilcisi penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bentaleb, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında hakem Del Cerro Grande, Schalke lehine bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu penaltıda da topun başına geçen Bentaleb, kendisinin ve takımının 2. golünü atttı.

SCHALKE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci yarının ilk 10 dakikasında 6 şut denemesinde bulunan Manchester City, isabeti sağlayamadı.

68. dakikada City bir şok daha yaşadı. 36. dakikada sarı kart gören Otomendi, 68'de bir kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

10 kişi mücadele eden Manchester City'de sahneye çıkan isim Leroy Sane oldu. 85. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sane, mükemmel bir gole imza attı ve takımına beraberliği getirdi.

Skoru belirleyen gol 90. dakikada geldi. Ederson'un mükemmel pasında ceza sahasına sarkan Sterling, golünde Manchester City'yi 3-2 öne geçirdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart Salı günü oynanacak.