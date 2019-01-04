M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

Premier Lig'de sezonun maçı olarak görülen Manchester City, Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırıp puan farkını 3'e düşürdü.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk net fırsatını 18'de Liverpool yakaladı. Salah'ın pasıyla Ederson'la karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşu direkten döndü. Stones'un topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı vuruş Ederson'dan sekti ve kaleye yöneldi. Stones seken topu çizgiden çıkardı. 40'ta ise ev sahibinin golü geldi. Kun Agüero solda dar açıdan yaptığı vuruşta topu tavana asıp Manchester City'yi öne geçirdi: 1-0.

KARŞILIKLI ATAKLAR NEFES KESTİ

63'te Firmino, City savunmasının hatasında topla buluşup sağdan vurdu ama kaleci Ederson golü önledi. 1 dakika sonra ise yine Firmino, Robertson'ın indirdiği topta arka direkte bomboş durumda kafayı vurarak eşitliği sağladı: 1-1. 72'de solda topqla buluşan Sane, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi ve City'yi yeniden üstünlüğe taşıdı: 2-1. 83'te Salah soldan vurdu, kaleci Ederson'un müdahalesi ile top dışarı gitti. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve Manchester City rakibini 2-1 mağlup etti.