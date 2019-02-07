M.City maç fazlasıyla lider oldu

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Galatasaray Mitroglou ve Diagne'yi duyurdu

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Ersun Yanal: Tolgay'ın karakteriyle ilgili umudum yok

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1 Quaresma'da son durum Suudi Arabistan takımlarıyla anlaşamayan Quaresma, maaşını ve bonservisini alabilirse Çin ya da ABD'ye gidecek.

2 Merve Terim'den TFF'ye taziye tepkisi Fatih Terim'ın kızı Merve Terim, TFF'nin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Terim, "Şunu yapacak kadar alçalabileceğinizi düşünemedik" dedi.

3 R.Madrid ile Barcelona yenişemedi Kral Kupası ilk maçında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşma 1 - 1 sona erdi.

4 Galatasaray Hatayspor'u rahat geçti Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

5 Nantes, Emiliano Sala'nın bonservisini istedi Nantes kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın 17 milyon euro değerindeki transfer bedelini Cardiff City'den talep etti.

6 Beşiktaş İlhan Mansız ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

7 Salah'a yönelik yapılan İslamofobik tezahürata inceleme İngiliz polisi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah Muhammed Salah'a yönelik İslamofobik tezahürat yapıldığının çıkması üzerine inceleme inceleme başlattı.

8 Ryan Donk forma bulursa Galatasaray'da kalacak Galatasaray'la olan kontratı sezon sonu bitecek olan Ryan Donk, 6 mücadelede daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

9 Beşiktaş kadro listesini TFF'ye verdi Beşiktaş, TFF'ye Süper Lig'de oynatabileceği oyuncuların listesini verdi. Listede daha önce kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolga Zengin de yer aldı.