M.City Schalke'yi farklı geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Schalke karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan Manchester City, 35. dakikada Agüero'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra bir kez daha sahneye Agüero çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

M.CITY 2. YARI GOL OLDU YAĞDI

İlk yarıda son sözü 42. dakikada Lroy Sane söyledi ve Manchester City, ilk devreyi Schalke karşısında 3-0 üstün tamamladı. Manchester City, 56. dakikada Sterling ile farkı 4'e çıkardı. Bernardo Silva 71. dakikada, Philip Foden 78. dakikada, Gabriel Jesus 84. dakikada Schalke ağlarını havalandırdı.

İlk maçı 3-2 kazanan Manchester City, rövanşta da Schalke'yi 7-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı.