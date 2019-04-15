M.City-Tottenham maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Manchester City-Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR'A KRİTİK GÖREV

İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

City'nin Arjantinli yıldızı Kun Aguero'nun bir penaltı atışından yararlanamadığı ilk maçı Tottenham Hotspur, 1-0 kazanmıştı.