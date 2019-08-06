M.Cityli futbolcudan Kono'ya: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi.
Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu.
Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Bu hareket, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Öte yandan Schalke Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanha hakkında yaptığı açıklamada "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Fit kalmaya devam etmek istiyor ve kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullanmıştı.