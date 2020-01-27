M.Demirkol: Beşiktaş-Göztepe maçında kural hatası var

Konuyla ilgili beIN SPORTS'ta konuşan yorumcu Mehmet Demirkol'un kural hatasıyla ilgili görüşleri şu şekilde:

"BU SONUCU ETKİLEYEN BİR KURAL HATASI"

"Burak ‘Top bizdeydi’ diyor, kuralı biliyor ama hakem unutmuş. Acaba hakemin de mi kafasına top gelmiş? Normalde Douglas’ın topa vurduğu yerden topun Beşiktaşlı oyunculara verilmesi lazım. Çünkü top, en son Beşiktaş’lılarda.

Hüseyin Göçek de Göztepe’li oyunculara veriyor. Devamında faul oluyor ve gol oluyor. Bu kural hatası ve sonucu etkileyen kural hatası. Eğer hakemin yaptığı bu yanlışlık ‘Direkt skoru etkilemedi’ deniyorsa hiçbir maç tekrar edilemez. Bundan daha skoru etkileyen başka hata ne olur ki? Yanlışlıkla iki tane adamı atsan bu kadar skoru etkilemez. Sonrasında gol oluyor.





"BUNDAN FECİSİNİ BULMAK ZOR"

“Ben olsam şöyle yaparım. Şu andan itibaren şu açıklamayı yaparım. ‘Kural hatası falan tanımam. Hiçbir şartta ben maç tekrarı yapmam’ Eğer bu skoru etkilemiyorsa baştan bu açıklamayı yapsınlar. Bundan daha fazla skoru etkileyecek ne olabilir? Bilemiyorum. Eğer bir kuralı hatası arıyorsan bundan daha fecisini bulmak zor” ifadelerini kullandı.