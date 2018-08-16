MEB ve TBF’den basketbol seferberliği anlaşması

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu ortaklığıyla hayata geçen basketbol seferberliğinin imza töreni yapıldı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 81 ilin tamamında MEB'e bağlı okullara basketbol sahaları yapacaklarını söyledi.

DEVLETİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ

Türkoğlu, "TBF olarak, iki bakanlığımızla imzaladığımız işbirliği protokolü neticesinde #HaydiSahaya projesini başlattık. Bu proje kapsamında, 81 ilin tamamındaki MEB’e bağlı okullara basketbol sahaları yapacağız." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, "Devletimizin bu konuda bize verdiği desteğe müteşekkiriz. Özel sektör ve STK’ların katkılarıyla birlikte, geleceğin sağlıklı gençlerini ve yıldız basketbolcularını yetiştirecek bu önemli projenin hayata geçmesini sağlayacağız." dedi.