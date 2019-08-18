Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş'ın Emre için teklifi yetersiz

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, Beşiktaş'a çok şık bir gol atan milli futbolcu Emre'ye gelen teklif hakkında da konuştu.

SİVASSPOR'UN TALEBİ 3 MİLYON EURO

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.

Dün akşam oynanan maçta Sivasspor'un üçüncü golünü atan Emre Kılınç için Sivasspor'un 3 milyon euro istediği ifade ediliyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sivasspor'un Beşiktaş'tan gelen 1 milyon euro artı 2 oyuncu şeklindeki teklifi reddettiği öğrenildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)