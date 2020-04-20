Mecnun Otyakmaz: Lig tamamlanmalı

Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından ligler askıya alınmıştı.

Futbolun akıbetinin henüz belli olmadığı ülkemizde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

''SIKIŞTIRILMIŞ FİKSTÜRLE LİG TAMAMLANABİLİR''

Otyakmaz, play-off oynanması yönündeki fikirleri doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Play-off olmaz, play-off oynayacak kadar hafta varsa zaten sıkıştırılmış fikstürle lig oynanabilir. Play-off'a kaç takım katılacak, kaç maç oynanacak, tek maçlı mı çift maçlı mı olacak? Bu bana olmazmış gibi geliyor. UEFA, FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması yönünde görüş bildiriyor. Liglerin bir şekilde oynanıp tamamlanması gerekir."

''EN İYİ LİGİN OYNANIP SONUÇLANMASI''

Avrupa'da bazı liglerde mevcut puan durumuyla liglerin tescil edildiğini, ancak Süper Lig'de bunun imkansız olduğunu savunan Otyakmaz, "Bu şekilde ligin tescil edilmesi hem hakkaniyetsizliğe hem de önümüzdeki yıllara sirayet edecek kaos ortamına sebebiyet verir. Bu yurt dışında oluyor. Onlarda açık ara farklarla önde gidenler var. Bizim için en iyisi ligimizin uygun bir takvimde oynanıp sonuçlanması." değerlendirmesinde bulundu.