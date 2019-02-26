Medel Beşiktaş'taki geleceği hakkında konuştu

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısında formasını kaptıran Gary Medel, FOX Sports'a yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Son zamanlarda forma şansı bulamadığına dikkat çeken Şilili futbolcu, ''Sürekli oynamak sizi daha iyi yapıyor. Antrenmanlarımı iyi yapıp kalitemi kaybetmek istemiyorum. Tekrar oynayabildiğimde hazır olmak istiyorum. Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmem bulunuyor. Geleceğim ile ilgili karar vermedim, henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra bunu iyice düşüneceğim.'' sözlerini kullandı.

''COPA AMERICA'DA BULUNMAK İSTİYORUM''

Şili Milli Takımı ile Copa America'da oynamak istediğini söyleyen Medel, ''Çok zor maçlara çıkacağız. Meksika ve ABD güçlü takımlar. Copa America'da takımımı yalnız bırakmak istemiyorum. Bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve sahada olmak amacındayım.'' şeklinde konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkarken ikinci yarıda formasını Dorukhan'a kaptırmıştı.