Medel'in Beşiktaş macerası sona erdi...

İtalya'nın Bologna takımıyla el sıkışan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Öte yandan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Şilili futbolcuyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar" dedi.

1.5 MİLYON EUROYA SATILDI

Siyah-beyazlı kulübün bu transferden 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. İtalyan ekibiyle 2 yıllığına anlaşan Medel ise 1.6 milyon euro maaş alacak.

Medel Beşiktaş'tan resmen ayrıldı ViDEO