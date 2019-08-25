Medel, Bologna'ya transfer oluyor

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.
Portekizli yıldız Quaresma'dan kendisine kulüp bulmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, Medel'le de yollarını ayırıyor.
BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
SkyItalia'nın haberine göre Serie A ekiplerinden Bologna, Şilili futbolcu için Beşiktraş'la 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha oyuncusu da ayrılmaya ikna oldu.
Bologna ile kontrat süresi konusunda pazarlık halinde olan Medel'in kısa süre içinde İtalyan ekibiyle anlaşarak yeni takıma imza atacağı ifade edildi.
Garry Medel, 2017 yılında 2.5 milyon euroya Inter'den alınmıştı. Böylece siyah-beyazlılar Medel'i aldığı fiyata satmış olacak.
Şilili futbolcunun Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.