Medel, Bologna'ya transfer oluyor

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Mili Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Buruk, kart gören ilk hoca olarak kayıtlara geçti.

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

1 Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim Başakşehir'ison dakikalarda gelen 2 golle 2-1 yenen sarı lacivertli hocası Ersun Yanal, maçtaki oyundan memnun olmadığını belirtti.

2 Trabzon'da Sturridge izdihamı Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.

3 Rıdvan Dilmen: Vedat son 15 yılın en iyi santrforu Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, "Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor." dedi.

4 Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de artık yer almaycağını duyurdu.

5 Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Mili Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon oldu.

6 İlk sarı kartı Okan Buruk gördü Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Buruk, kart gören ilk hoca olarak kayıtlara geçti.

7 Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye imza atıyor Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

8 Medel, Bologna'ya transfer oluyor Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

9 Antalyaspor, bilet gelirini Emine Bulut'un kızına verecek Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.