Medel cezalı duruma düştü, Şenol Güneş sinirlendi

Emre Belözoğlu: Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk

1 Sivasspor-Beşiktaş - CANLI SKOR Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.

2 Serdar Aziz'in adalesinde yırtık tespit edildi Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Serdar Aziz'in sol bacak üst arka adale zarında yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

3 G.Saraylı çocuk futbolculardan F.Bahçe'ye destek Galatasaray U10 oyuncuları, Belçika'daki Brussels European Football Cup turnuvasında Fenerbahçe U9 takımını saha kenarından maç boyunca destekledi.

4 Ofsayt nedir Futbolun en çok tartışılan kuralı olan ofsaytı sizler için anlattık.

5 Fabien Robert'ten tam çatala nefis gol - İZLE Gloucester City'nin Truro City'yi 2-1 yendiği maçta Fabien Robert mükemmel bir gole imza attı.

6 Fatih Terim'den şampiyonluk toplantısı Lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Terim bu buluşmada "Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim." dedi

7 Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.

8 Çavuşoğlu: Sergen'e Beşiktaş ihtimalini sorduk Alanyaspor'da yakaladığı çıkışla bir kez daha gündeme gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğini bilmediğini söyledi.

9 Emre ile Visca maç sonu tartıştı Beşiktaş yenilgisinin ardından dün de Rizespor'la berabere kalan Başakşehir'de sinirler gerildi. Maç sonu Emre Belözoğlu ile Visca tartıştı.