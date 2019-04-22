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Medel cezalı duruma düştü, Şenol Güneş sinirlendi

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Garry Medel, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın 45. dakikada yediği gol öncesi de Şenol Güneş ile Medel arasında da tartışma yaşandı.

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Medel cezalı duruma düştü, Şenol Güneş sinirlendi

Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında Gary Medel, 33. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Medel, karşılaşma sırasında da teknik direktör Şenol Güneş arasında tartışma yaşandı. Güneş, ilk yarıda oyunun durduğu bir anda Medel'i yanına çağırarak uyarmak istedi.

Sivasspor’un golünden önce Şenol Güneş ile tartışan ve tartışma sonunda oyundan alınmasını isteyen Medel, pozisyonunu kaybetti ve adamını kaçırdı ve ev sahibi ekip 1-1'i buldu. Teknik direktör Şenol Güneş, 2. yarıya da Medel-Necip değişikliğiyle başladı.

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