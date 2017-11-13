Medel forma için ekstra çalışıyor

Beşiktaş’ın sezon başında Inter’den kadrosuna kattığı Gary Medel, siyah beyazlı takımda istediği şansı bulamadı. Orta sahada Atiba’nın sezona iyi başlamasının yanı sıra stoperde Pepe ve Tosic’in başarılı performansı, Şilili oyuncuyu yedek kulübesinde bıraktı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Takıma girmek isteyen Medel, özel antrenmanlara başladı. Bireysel antrenörü eşliğinde takım antrenmanaları dışında ekstra çalışmalar yapan 30 yaşındaki oyuncu, kilo fazlası için de diyetisyenin programını uyguluyor. Son iki haftadır yoğun bir tempoya giren Medel, teknik direktör Şenol Güneş’in kararını bekliyor.

Sezonun devre arasına kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 8 zorlu maça çıkacak olan siyah beyazlılarda Medel’in orta sahada Atiba veya savunmasa Tosic’ten formayı alıp alamayacağını zaman gösterecek. Bu sezon 4’ü 11 olmak üzere Beşiktaş’ın 9 maçında görev yapan Şilili futbolcu, 389 dakika sahada kaldı.