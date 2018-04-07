Medel: Golü kimin attığı önemli değil

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Medel kısa bir değerlendirme yaptı.

Göztepe karşısında bir de gol atan Medel, aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI

Medel'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

''Galibiyetten dolayı takım ve kulüp adına mutluyum. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Önemli olan 3 puanı kazanmaki golü kimin attığın önemi yok. 3 puanı kazandık ve şampiyonluk yarışına devam ediyoruz Uzun zamandır gol atmıyordum, ailemle konuştum maçtan sonra bu mutluluğu onlarla da paylaştım, hepsi çok mutlu.''