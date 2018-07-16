Medel: Hedef Avrupa Ligi'nde şampiyonluk

Geçen sene şampiyonluğun kaçmasında kolay kazanabilecekleri maçlarda puan kaybetmelerini gösteren Medeli "Geçen sene kolay kazanabileceğimiz maçlarda çok kolay puanlar kaybettik. Özellikle küme düşme hattındaki takımlara puan kaybettik. Bu sene o tarz maçları kazanırsak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabiliriz." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Şenol Güneş'le çalışmasını da değerlendiren Medel, "Hocamız çok tecrübeli bir isim. Kulüp ve kendi adına başarıları ortada. Bugüne kadar kendisinden çok şey öğrendim. Saymakla bitmez. Bundan sonra da öğreneceğim." sözleriyle tecrübeli teknik adamı övdü.

Takımın yeni yardımcı antrenörlerinden Guti'yi değerlendiren Medel, "Bir kaç gündür beraberiz. Şu anda teknik olarak bir şey söyleyemem; ama iyi bir insan. Futbolcu olarak kalitesini ve kariyerini biliyoruz. Kendisi de Şenol Hocamızdan çok şey öğrenecektir" diye konuştu.

"HEDEF AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK"

Takımın hangi bölgesinde eksikler olduğu yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı; "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Sezon öncesi bir dönem geçiriyoruz. Transfer döneminde ayrılanlar veya yeni katılanlar olabilir. Ne olacağını bilmiyoruz, bu yönetimin işi. Avrupa Ligi'nde ilk başta ön elemeyi geçip gruplara kalmamız lazım. Ondan sonra bir şeyler söyleyebiliriz. Hedef final değil, şampiyonluk"

"TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİMDE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Türkiye Ligi'ni de değerlendirmesi istenen Şilili, "İlk geldiğimde böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir kalite böyle bir mücadele gücü beklemiyordum. İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da oynadım. Türkiye'ye geldiğimde kafamdaki düşünce Türkiye ligi'nin bu liglerin gerisinde olduğu, kolay bir lig olduğunu düşündüm. Ancak öyle olmadığını ilk baştan bana gösterdiler. Zor yüzünü gösterdi. İlk başta çok zorlandım. Lig çok çekişmeli ve kaliteli." açıklamalarını yaptı.