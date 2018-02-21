Medel: Hiçbir şey imkansız değildir

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, 5-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçının ardından Şili basınına açıklamalarda bulundu.

MEDEL'İN UMUDU VAR

İstanbul'da işlerinin zor olduğunu kaydeden Medel, "Çok zor bir maç oldu. 10 kişi kalmadan önce iyi oynuyorduk, hücum anlamında da iyiydik. Böylesine harika bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak bize çok zarar verdi ve 5-0 kaybettik. Evimizde bunu çevirmemiz çok zor. Hiçbir şey imkansız değildir ancak çok zor bir maç olacak, Bayern her anlamda çok güçlü." ifadelerini kullandı.

VİDAL İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVKTİ

Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Vidal ile oynamanın kendisini mutlu ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, "Arturo Vidal ile çocukluktan bu yana birbirimizi tanıyoruz. Herkes onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı sahada olmak, aynı takımda ya da karşı karşıya olsa da, benim için zevkti. Bizim için güzel bir hatıraydı." dedi.